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06:20 (мск), источник: ТАСС

В Бангладеш шесть человек погибли в результате взрыва смертника из ИГ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Террорист-смертник привел в воскресенье в действие взрывное устройство возле армейского КПП на северо-востоке Бангладеш. Шесть человек погибли, десятки ранены, сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в районе местного аэропорта области Силхет у самой границы с Индией. Двумя погибшими оказались сотрудники правопорядка. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

ИГ не впервые атакует военных в Бангладеш. В пятницу смертник подорвал себя на полицейском КПП близ въезда на территорию международного аэропорта Дакки. На прошлой неделе взрыв прогремел в лагере батальона быстрого реагирования в Ашконе, который находится всего в полукилометре от столицы.

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