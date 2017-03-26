В Бангладеш шесть человек погибли в результате взрыва смертника из ИГ

Инцидент произошел в районе местного аэропорта области Силхет у самой границы с Индией. Двумя погибшими оказались сотрудники правопорядка. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

ИГ не впервые атакует военных в Бангладеш. В пятницу смертник подорвал себя на полицейском КПП близ въезда на территорию международного аэропорта Дакки. На прошлой неделе взрыв прогремел в лагере батальона быстрого реагирования в Ашконе, который находится всего в полукилометре от столицы.