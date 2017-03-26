30 человек эвакуировали из-за пожара в центре Алматы
Вечером 25 марта произошел пожар в жилом доме, расположенном по улице Панфилова ниже улицы Гоголя.
Вечером 25 марта произошел пожар в жилом доме, расположенном по улице Панфилова ниже улицы Гоголя.
В 22:19 стало известно о возгорании чердачного помещения 8-этажного дома.
Через 5 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Были эвакуированы 30 жильцов дома, среди них — двое детей.
Пожар удалось локализовать в 23:03, ликвидировать — в 23:10. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.