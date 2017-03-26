«Враг не пройдет!»: автомобиль Росгвардии протаранил «Крузер» нарушителя (видео)

На пустой дороге в красноярском микрорайоне Северном машина Росгвардии протаранила джип нарушителя.

ДТП произошло в 6 часов утра на перекрёстке улиц 9 Мая и Шумяцкого. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как полицейская машина Lada Granta пересекает ул. 9 Мая и ударяет в бок Toyota Land Cruiser, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора.

Внедорожник раскрутило, и он едва не опрокинулся. Удар был не очень сильный, так как машина Росгвардии ещё не успела набрать скорость — она только что отъехала от светофора.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Обсуждая ДТП, интернет-пользователи принялись шутить на тему реакции водителя джипа после случившегося и в целом о ситуации.