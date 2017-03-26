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07:19 (мск), источник: Newslab.ru

«Враг не пройдет!»: автомобиль Росгвардии протаранил «Крузер» нарушителя (видео)

Внедорожник раскрутило, и он едва не опрокинулся.

На пустой дороге в красноярском микрорайоне Северном машина Росгвардии протаранила джип нарушителя.

ДТП произошло в 6 часов утра на перекрёстке улиц 9 Мая и Шумяцкого. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как полицейская машина Lada Granta пересекает ул. 9 Мая и ударяет в бок Toyota Land Cruiser, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора.

Внедорожник раскрутило, и он едва не опрокинулся. Удар был не очень сильный, так как машина Росгвардии ещё не успела набрать скорость — она только что отъехала от светофора.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Обсуждая ДТП, интернет-пользователи принялись шутить на тему реакции водителя джипа после случившегося и в целом о ситуации.

«Герои! Своим “телом” остановили злостного завершателя. Он так сильно хотел “завершить”, что пришлось на четкий красный лететь… Но ППС не дремлет!!! Враг не пройдет!» — написал один из них. Также они предположили, что водитель «Тойоты» мог быть пьян, но в пресс-службе пока нет таких данных.

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