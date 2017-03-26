«Враг не пройдет!»: автомобиль Росгвардии протаранил «Крузер» нарушителя (видео)
Внедорожник раскрутило, и он едва не опрокинулся.
Внедорожник раскрутило, и он едва не опрокинулся.
На пустой дороге в красноярском микрорайоне Северном машина Росгвардии протаранила джип нарушителя.
ДТП произошло в 6 часов утра на перекрёстке улиц 9 Мая и Шумяцкого. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как полицейская машина Lada Granta пересекает ул. 9 Мая и ударяет в бок Toyota Land Cruiser, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора.
Внедорожник раскрутило, и он едва не опрокинулся. Удар был не очень сильный, так как машина Росгвардии ещё не успела набрать скорость — она только что отъехала от светофора.
В
Обсуждая ДТП,
«Герои! Своим “телом” остановили злостного завершателя. Он так сильно хотел “завершить”, что пришлось на четкий красный лететь… Но ППС не дремлет!!! Враг не пройдет!» — написал один из них. Также они предположили, что водитель «Тойоты» мог быть пьян, но в