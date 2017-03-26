Пожарные предотвратили взрыв в Ленинском районе

ЧП случилось накануне, 25 марта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Огонь охватил здание площадью 15×8 метров, при этом там располагались 10 баллонов с кислородом и пропаном. Прибывшие на место пожарные успели предотвратить взрыв.

«Представлявшие угрозу баллоны отнесли на безопасное расстояние. На пожаре, которому был присвоен повышенный номер сложности, работало 25 человек личного состава федеральной противопожарной службы Челябинска и семь единиц техники», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Добавим, что постройку самостоятельно сумел покинуть находившийся внутри мужчина. Однако он получил ожоги рук и головы первой и второй степени. Сначала пострадавший отказался от госпитализации, но затем передумал и был госпитализирован в ГКБ № 6.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.