В Омске скорая, приехавшая на вызов, застряла в яме с водой
Снимки первых весенних ЧП на оттаявших дорогах появились в соцсетях.
Снимки первых весенних ЧП на оттаявших дорогах появились в соцсетях.
Сегодня, 26 марта в паблике «ЧП Омск» пользователь разместил снимки машины скорой помощи, застарявшей в яме с водой, снабдив иронической подписью:
— Скорая спешит на помощь, — сообщил подписчик паблика.
Судя по снимкам, происшествие случилось на улице Волкова.
Пользователи соцсети разошлись во мнениях, кто виноват. Местные жители считают, что это управляющая компания.