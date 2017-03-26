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07:53 (мск), источник: Om1.ru

В Омске скорая, приехавшая на вызов, застряла в яме с водой

Снимки первых весенних ЧП на оттаявших дорогах появились в соцсетях.

Сегодня, 26 марта в паблике «ЧП Омск» пользователь разместил снимки машины скорой помощи, застарявшей в яме с водой, снабдив иронической подписью:

— Скорая спешит на помощь, — сообщил подписчик паблика.

Судя по снимкам, происшествие случилось на улице Волкова.

Пользователи соцсети разошлись во мнениях, кто виноват. Местные жители считают, что это управляющая компания.

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