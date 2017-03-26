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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии арестовали водителя, который насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла в Давлеканово.

Полиция Башкирии разбирается в подробностях дела о гибели 32-летнего жителя Давлеканово. Молодого человека накануне утром насмерть сбила машина.

Трагедия произошла на улице Победы. Водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД нашли владельца машины в тот же день, им оказался 22-летний земляк погибшего. Он уже дал признательные показания.

Ближайшие десять суток молодой человек проведет в камере. Суд приговорил его к аресту за грубое нарушение правил дорожного движения.

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