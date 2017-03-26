В Башкирии арестовали водителя, который насмерть сбил пешехода

Полиция Башкирии разбирается в подробностях дела о гибели 32-летнего жителя Давлеканово. Молодого человека накануне утром насмерть сбила машина.

Трагедия произошла на улице Победы. Водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД нашли владельца машины в тот же день, им оказался 22-летний земляк погибшего. Он уже дал признательные показания.

Ближайшие десять суток молодой человек проведет в камере. Суд приговорил его к аресту за грубое нарушение правил дорожного движения.