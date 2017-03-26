СМИ сообщили о задержаниях на митинге против коррупции во Владивостоке

Как сообщает издание ОВД-Инфо во Владивостоке, где около 1000 человек собрались на митинг против коррупции на Привокзальной площади, полиция задержала там более 20 человек. Очевидцы утверждают, что людей стали отправлять в автозаки с самого начала акции. Поводом стали в том числе плакаты, которые держали в руках протестующие.

Задержанных отправили в отдел полиции по Фрунзенскому району города.