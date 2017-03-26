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08:34 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о задержаниях на митинге против коррупции во Владивостоке

В ходе митинга против коррупции во Владивостоке задержаны более 20 человек. Участников акции сажали в автозаки и отвозили в РОВД.

Как сообщает издание ОВД-Инфо во Владивостоке, где около 1000 человек собрались на митинг против коррупции на Привокзальной площади, полиция задержала там более 20 человек. Очевидцы утверждают, что людей стали отправлять в автозаки с самого начала акции. Поводом стали в том числе плакаты, которые держали в руках протестующие.

Задержанных отправили в отдел полиции по Фрунзенскому району города.

Издание сообщает о задержаниях и в других городах. Так, в Комсомольске-на-Амуре в отделение полиции доставили шесть человек, в Южно-Сахалинске — пять человек.

Всего митинги Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального согласованы в 24 городах. В Москве митинг на Тверской не был согласован с мэрией, которая предлагала активистам собраться в Марьино или в Сокольниках.

Участие в несанкционированной акции грозит либо штрафом до 20 тыс. руб., либо обязательными работами сроком до 100 часов, либо административным арестом до 15 суток. Для должностных лиц штраф выше — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Поводом для антикоррупционных акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Организаторы намерены потребовать реакции властей на опубликованные материалы.

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