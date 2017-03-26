СМИ сообщили о задержаниях на митинге против коррупции во Владивостоке
В ходе митинга против коррупции во Владивостоке задержаны более 20 человек. Участников акции сажали в автозаки и отвозили в РОВД.
В ходе митинга против коррупции во Владивостоке задержаны более 20 человек. Участников акции сажали в автозаки и отвозили в РОВД.
Как сообщает издание
Задержанных отправили в отдел полиции по Фрунзенскому району города.
Издание сообщает о задержаниях и в других городах. Так, в
Всего митинги Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального согласованы в 24 городах. В Москве митинг на Тверской не был согласован с мэрией, которая предлагала активистам собраться в Марьино или в Сокольниках.
Участие в несанкционированной акции грозит либо штрафом до 20 тыс. руб., либо обязательными работами сроком до 100 часов, либо административным арестом до 15 суток. Для должностных лиц штраф выше — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
Поводом для антикоррупционных акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости