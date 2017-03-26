Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1195-летие Ирины Антоновой
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
09:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Упавший с крыши лёд ранил 17-летнего жителя Кыштыма

Юношу доставили в больницу.

Лёд и снег, упавшие с крыши, ранили 17-летнего молодого человека в Кыштыме, сообщает U24.

Юношу с травмой лица доставили в центральную городскую больницу 25 марта. По словам пострадавшего, ледяная глыба упала на него, когда он находился возле одного из заведений быстрого питания на улице Ленина. Острые осколки чудом не повредили глаза южноуральца. Сейчас молодой человек находится под наблюдением врачей, которые выясняют, не получил ли он сотрясения мозга.

Напомним, ранее из-за упавшего с крыши снега в больнице оказалась жительница Кургана, которая получила травму возле жилого дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ружье не поможет. Участники экспедиции - об НЛО на Урале
Лондонский террорист действовал в одиночку
Санкции США против России связали с борьбой за военный рынок
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
На выборах в Гонконге победила пропекинский кандидат
Мощный тропический циклон «Дебби» приближается к Австралии
Спорт
Попов побеждает Промеса и 70 голов Криштиану Роналду Обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь