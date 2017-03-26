Упавший с крыши лёд ранил 17-летнего жителя Кыштыма

Лёд и снег, упавшие с крыши, ранили 17-летнего молодого человека в Кыштыме, сообщает U24.

Юношу с травмой лица доставили в центральную городскую больницу 25 марта. По словам пострадавшего, ледяная глыба упала на него, когда он находился возле одного из заведений быстрого питания на улице Ленина. Острые осколки чудом не повредили глаза южноуральца. Сейчас молодой человек находится под наблюдением врачей, которые выясняют, не получил ли он сотрясения мозга.