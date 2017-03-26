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11:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 15 лет назад

Жертвой убийства стал 27-летний мужчина.

Убийство, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Тело 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено на ул. Чайковского, 12 в Нижнеудинске в апреле 2002 года. Следователи проверили всех ранее судимых граждан города и близлежащих районов, допросили несколько десятков человек, но подозреваемого установить не удалось.

Нашли его только спустя 15 лет. 35-летний ранее судимый мужчина уже признался, что совершил убийство из-за внезапно возникшей ссоры.

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