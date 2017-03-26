В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 15 лет назад

Убийство, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Тело 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено на ул. Чайковского, 12 в Нижнеудинске в апреле 2002 года. Следователи проверили всех ранее судимых граждан города и близлежащих районов, допросили несколько десятков человек, но подозреваемого установить не удалось.