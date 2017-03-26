В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 15 лет назад
Жертвой убийства стал 27-летний мужчина.
Жертвой убийства стал 27-летний мужчина.
Убийство, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Иркутской области, сообщает
Тело 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено на ул. Чайковского, 12 в Нижнеудинске в апреле 2002 года. Следователи проверили всех ранее судимых граждан города и близлежащих районов, допросили несколько десятков человек, но подозреваемого установить не удалось.
Нашли его только спустя 15 лет. 35-летний ранее судимый мужчина уже признался, что совершил убийство