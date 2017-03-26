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11:52 (мск), источник: VLADNEWS

Хозяйка «резиновой» квартиры предстанет перед судом в Приморье

Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 31-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года обвиняемая осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 19 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и Кыргыстана, в своем частном доме по улице Чкалова в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа.

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в отделе дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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