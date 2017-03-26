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09:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске медики не могли спасти мужчину из-за захламления квартиры

Пенсионера вызволили из собственных апартаментов спасатели.

В Новосибирске вчера, 25 марта, сибиряка эвакуировали из своей квартиры спасатели МАСС, чтобы тот мог отправиться на скорой в больницу. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Вчера, 25 марта на телефон ОД МАСС поступило сообщение от БСМП. Врачи попросили спасателей помочь им вытащить мужчину из собственной квартиры и эвакуировать его до машины скорой помощи. Сами медики ничего сделать не могли потому, что апартаменты пенсионера были сильно завалены хламом. Спасатели незамедлительно выехали на место инцидента, разобрали часть копившегося там мусора и вызволили пенсионера 1959 года рождения до кареты скорой медицинской Выяснилось, что мужчина страдает Синдромом Диогена.

Синдром Диогена (его еще называют синдромом старческого убожества) — это психическое расстройство, которое проявляется в пренебрежительном отношение к себе, изолировании от общества, апатией и патологическом накопительстве ненужных вещей.

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