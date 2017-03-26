В Ветке горел банно-оздоровительный комплекс
Пожар в
Пожар в
Возгорание возникло в парильном отделении на втором этаже здания. По прибытию на место ЧП звеном газодымозащитной службы оттуда эвакуировано 5 посетителей.
Трое работников комплекса самостоятельно вышли на улицу и там ждали спасателей. Никто не пострадал. Огонь повредил деревянную обшивку стен парильного отделения и потолок.
— Причина пожара устанавливается, — сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. — Среди рассматриваемых версий — нарушений правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, электросетей и электрооборудования.
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