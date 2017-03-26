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10:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Ветке горел банно-оздоровительный комплекс

Пожар в банно-оздоровительном комплексе по улице Громыко в Ветке произошел в субботу, 25 марта, в одиннадцатом часу дня.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Возгорание возникло в парильном отделении на втором этаже здания. По прибытию на место ЧП звеном газодымозащитной службы оттуда эвакуировано 5 посетителей.

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Трое работников комплекса самостоятельно вышли на улицу и там ждали спасателей. Никто не пострадал. Огонь повредил деревянную обшивку стен парильного отделения и потолок.

— Причина пожара устанавливается, — сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. — Среди рассматриваемых версий — нарушений правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, электросетей и электрооборудования.

Справочно: банно-оздоровительный комплекс — кирпичный, двухэтажный. Здание возведено в 1989 году. Режим работы — суббота с 10 утра до 20 вечера.

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