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11:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На московской трассе загорелся «Камаз» в Волгоградской области

26 марта «Камаз», перевозивший деревянные брусья, загорелся в 8:20 на московской трассе в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей инцидента.

Возгорание произошло недалеко от хутора Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области.

Пламя легко охватило кабину и перекинулось на дерево в прицепе фуры. На место прибыли пожарные. Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, никто не пострадал.

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