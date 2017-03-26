На московской трассе загорелся «Камаз» в Волгоградской области
26 марта «Камаз», перевозивший деревянные брусья, загорелся в 8:20 на московской трассе в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей инцидента.
26 марта «Камаз», перевозивший деревянные брусья, загорелся в 8:20 на московской трассе в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей инцидента.
Возгорание произошло недалеко от хутора Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области.
Пламя легко охватило кабину и перекинулось на дерево в прицепе фуры. На место прибыли пожарные. Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, никто не пострадал.