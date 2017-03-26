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11:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Два трамвая столкнулись в депо в Волгограде, есть пострадавшие — очевидцы

Два трамвая столкнулись в депо в Дзержинском районе Волгограда, два человека пострадали.

Как сообщил один из сотрудников «Метроэлектротранса» в социальных сетях, пожелав остаться анонимным, ДТП произошло в депо № 2 в субботу, 25 марта, около 14:00. По предварительным данным, с его слов, один из трамваев врезался в другой в тот момент, когда сдавал назад. «ДТП произошло в результате нарушения техники безопасности», — подчеркнул он.

По словам сотрудника, в результате ДТП пострадали два человека. «Управляла вагоном женщина-инструктор, также был стажер в кабине, которая отделалась сотрясением. Инструктор же пострадала серьезно, сильные переломы ноги», — добавил он.

Отметим, что в МУП «Метроэлектротранс» информацию о ДТП журналистам подтверждают, однако, подробности происшествия не сообщают.

Официальная информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется, идет проверка.

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