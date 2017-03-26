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11:50 (мск), источник: "Российская газета"

В Татарстане женщина напала на врача «скорой» с ножом

В Набережных Челнах пьяная женщина ранила прибывшего по вызову сотрудника «скорой помощи» ножом, сообщает МВД Татарстана.

Медикам поступил звонок о том, что 5-месячная девочка плохо себя почувствовала. Приехав в квартиру, врачи застали отца ребенка, распивающего алкогольные напитки вместе со своей сестрой. Завязался конфликт, в результате которого женщина набросилась на одну из сотрудниц «скорой» с ножом.

Пострадавшая была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает. Напавшая на нее женщина задержана, в полицию для выяснения обстоятельств ЧП доставлен и отец ребенка.

Девочка, из-за которой вызвали врачей, также отправлена в больницу для проверки состояния здоровья.

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