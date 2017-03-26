Нетрезвый водитель устроил ДТП в пригороде Кишинёва

Спровоцировавший аварию мужчина получил легкую травму головы и был госпитализирован. Женщина, которая была за рулем второго автомобиля, говорит, что ехала по правилам.

«Я ехала со скоростью не больше 50 км/час. Услышала, что сзади кто-то тормозит, и я тоже автоматически затормозила, вот он в меня и врезался».

По словам женщины, виновник ДТП был пьян.

«Он когда вышел из машины, сразу мне сказал: я пил, что вы от меня хотите?».

Мужчине грозит уголовное преследование.