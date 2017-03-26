В Киргизии на жилой дом сошел оползень
В Киргизии оползень накрыл жилой дом, в котором находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.
В Киргизии оползень накрыл жилой дом, в котором находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.
По предварительным данным, оползень сошел в селе Заргер Узгенского района (Ошская область).
В ведомстве уточнили, что в доме находилась семья из шести человек, среди которых шестеро детей.
На месте происшествия работают спасатели. Как уточнили в МЧС Киргизии, для координации
«Интерфакс» со ссылкой на