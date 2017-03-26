Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Феттель выиграл Гран-при Австралии
Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
11:57 (мск), источник: РБК

В Киргизии на жилой дом сошел оползень

В Киргизии оползень накрыл жилой дом, в котором находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

По предварительным данным, оползень сошел в селе Заргер Узгенского района (Ошская область).

Читайте также
Число жертв оползня на мусорном полигоне в Аддис-Абебе достигло 72 человек

В ведомстве уточнили, что в доме находилась семья из шести человек, среди которых шестеро детей.

На месте происшествия работают спасатели. Как уточнили в МЧС Киргизии, для координации поисково-спасательных работ на место происшествия вылетел Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что «оползень сошел на расстояние 500 метров, длина сошедшей массы 800 метров, высота достигает 15 метров».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Новак рассказал о выполнении соглашения по добычи нефти на 94%
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Суд в Йемене заочно приговорил президента страны к казни
На реконструкцию «Артека» выделено еще 1,5 миллиарда рублей
СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в США
Мощный тропический циклон «Дебби» приближается к Австралии
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь