В Киргизии на жилой дом сошел оползень

По предварительным данным, оползень сошел в селе Заргер Узгенского района (Ошская область).

Число жертв оползня на мусорном полигоне в Аддис-Абебе достигло 72 человек

В ведомстве уточнили, что в доме находилась семья из шести человек, среди которых шестеро детей.

На месте происшествия работают спасатели. Как уточнили в МЧС Киргизии, для координации поисково-спасательных работ на место происшествия вылетел Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.