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13:11 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье автобус с пассажирами съехал в кювет

ДТП случилось 25 марта около 20:30 на 64 километре автодороги «Кунгур-Соликамск». В результате аварии трое пострадавших.

По предварительной информации от краевого МВД, двигаясь по указанной автодороге, водитель автобуса «Мерседес» допустил съезд транспортного средства с проезжей часть влево по ходу движения.

В результате того, что автобус оказался в кювете, травмы получили три пассажира. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение, остальным оказана разовая медицинская помощь.

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