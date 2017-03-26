В Прикамье автобус с пассажирами съехал в кювет
ДТП случилось 25 марта около 20:30 на 64 километре автодороги «Кунгур-Соликамск». В результате аварии трое пострадавших.
ДТП случилось 25 марта около 20:30 на 64 километре автодороги «Кунгур-Соликамск». В результате аварии трое пострадавших.
По предварительной информации от краевого МВД, двигаясь по указанной автодороге, водитель автобуса «Мерседес» допустил съезд транспортного средства с проезжей часть влево по ходу движения.
В результате того, что автобус оказался в кювете, травмы получили три пассажира. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение, остальным оказана разовая медицинская помощь.