Перестрелка в центре Киева: появились подробности от правоохранителей
Двое мужчин угрожали сотрудникам полиции и медикам.
Двое мужчин угрожали сотрудникам полиции и медикам.
Мужчина, который устроил стрельбу возле ресторана «Хмели-Сунели» в центре Киева, был пьян.
Об этом сообщает «Цензор. НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Была вызвана
Во время оформления происшествия из заведения «Хмели-Сунели» вышли трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них по неизвестным причинам выстрелил из зарегистрированного на него травматического пистолета в прохожего. Последнего с ранением правой ноги забрали в больницу.
Также сообщается, что стрелявший, угрожал сотрудникам
Мужчин доставили в Печерское райуправление милиции.
Как сообщал «Обозреватель», стрельба случилась вечером 25 марта.