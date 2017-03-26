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11:04 (мск), источник: Обозреватель

Перестрелка в центре Киева: появились подробности от правоохранителей

Двое мужчин угрожали сотрудникам полиции и медикам.

Мужчина, который устроил стрельбу возле ресторана «Хмели-Сунели» в центре Киева, был пьян.

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Об этом сообщает «Цензор. НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Была вызвана следственно-оперативная группа, изъята гильза от травматического пистолета.

Во время оформления происшествия из заведения «Хмели-Сунели» вышли трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них по неизвестным причинам выстрелил из зарегистрированного на него травматического пистолета в прохожего. Последнего с ранением правой ноги забрали в больницу.

Также сообщается, что стрелявший, угрожал сотрудникам следственно-оперативной группы. Им удалось выбить у него пистолет. По прибытии на место происшествия нескольких экипажей патрульных полицейских стрелок был задержан. Также задержали его друга, который угрожал бригаде скорой и прохожим ножом.

Мужчин доставили в Печерское райуправление милиции.

Как сообщал «Обозреватель», стрельба случилась вечером 25 марта.

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