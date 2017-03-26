В Чусовом самосвал без тормозов устроил массовое ДТП

В Чусовом самосвал «Тонар» при спуске с горы потерял управление, завалился на бок и на полном ходу протаранил четыре легковых автомобиля. Есть пострадавшие, но обошлось без жертв. Об этом сообщают очевидцы крупного ДТП.



«2 машины смяло практически в хлам. Водитель из одной такой машины смог выбраться сам, жену доставали спасатели. Все пострадавшие были госпитализированы», — рассказывают местные жители в соцсетях.



По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза. Информация о ДТП и состоянии пострадавших уточняется.