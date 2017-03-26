В Чусовом самосвал без тормозов устроил массовое ДТП
Вечером 25 марта в Чусовом на улице Партизанской произошла крупная авария — при спуске с горы у самосвала отказали тормоза, в результате чего он протаранил несколько легковых машин.
Вечером 25 марта в Чусовом на улице Партизанской произошла крупная авария — при спуске с горы у самосвала отказали тормоза, в результате чего он протаранил несколько легковых машин.
В Чусовом самосвал «Тонар» при спуске с горы потерял управление, завалился на бок и на полном ходу протаранил четыре легковых автомобиля. Есть пострадавшие, но обошлось без жертв. Об этом сообщают очевидцы крупного ДТП.
«2 машины смяло практически в хлам. Водитель из одной такой машины смог выбраться сам, жену доставали спасатели. Все пострадавшие были госпитализированы», — рассказывают местные жители в соцсетях.
По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза. Информация о ДТП и состоянии пострадавших уточняется.