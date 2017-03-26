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13:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии судебные приставы задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Белебеевские судебные приставы искали должника, а нашли еще и преступника, объявленного в федеральный розыск.

Пристав проводил исполнительные действия в доме должника, где помимо хозяина обнаружил ранее неоднократно судимого мужчину. По решению суда преступник должен был отбывать наказание за кражу в виде лишения свободы на один год четыре месяца в колонии-поселении. Однако злоумышленник предпочел скрываться от правосудия. Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по РБ объявила его в розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке документов судебные приставы потребовали мужчину проследовать в отдел полиции, но он отказался добровольно исполнить требования представителей закона. Благодаря умелым и слаженным действиям пристава преступник был передан в руки сотрудников полиции.

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