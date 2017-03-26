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16:15 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге за 150 рублей и наушники подростки получили уголовное дело

Полиция за день нашла вероятных обидчиков двух учениц школы в Красногвардейском районе Петербурга. Оказалось, разбойники всего на пару лет старше своих 12-летних жертв.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», 25 марта полицейские задержали 14-летних молодых людей.

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Именно они, по версии следствия, утром в четверг подкараулили в коридоре школы на проспекте Энтузиастов двух шестиклассниц и, пугая их ножом, отобрали 150 рублей и наушники.

В настоящее время один из молодых людей проводит время в Центре временного содержания для несовершеннолетних преступников на улице Седова, а второй обошелся подпиской о невыезде.

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