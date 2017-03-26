В Петербурге за 150 рублей и наушники подростки получили уголовное дело

В Петербурге через 8 лет нашли грабителя, из-за которого погиб «бомбила»

Оба учатся в восьмом классе, и оба теперь проходят подозреваемыми по уголовному делу о разбое

Оба учатся в восьмом классе, и оба теперь проходят подозреваемыми по уголовному делу о разбое

Именно они, по версии следствия, утром в четверг подкараулили в коридоре школы на проспекте Энтузиастов двух шестиклассниц и, пугая их ножом, отобрали 150 рублей и наушники.

В настоящее время один из молодых людей проводит время в Центре временного содержания для несовершеннолетних преступников на улице Седова, а второй обошелся подпиской о невыезде.