15-летняя школьница без вести пропала в Братске
Девочка ушла из дома в ночь на 25 марта, и до сих пор не вернулась.
Девочка ушла из дома в ночь на 25 марта, и до сих пор не вернулась.
Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братского» разыскивают без вести пропавшую школьницу Мадину Курбанову. Школьница ушла в ночь на 25 марта, в период с 01.00 до 06.00 часов, из дома по улице Пихтовой, 50 «А. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Приметы Мадины Курбановой: на вид 16−17 лет, рост160 см, волосы вьющиеся, длинные черные (ниже плеч), глаза карие.
«Была одета в черное драповое пальто до колен, черные полусапожки, шарф и
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