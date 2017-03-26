Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Феттель выиграл Гран-при Австралии
Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
11:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

15-летняя школьница без вести пропала в Братске

Девочка ушла из дома в ночь на 25 марта, и до сих пор не вернулась.

Источник: https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9746876/

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братского» разыскивают без вести пропавшую школьницу Мадину Курбанову. Школьница ушла в ночь на 25 марта, в период с 01.00 до 06.00 часов, из дома по улице Пихтовой, 50 «А. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы Мадины Курбановой: на вид 16−17 лет, рост160 см, волосы вьющиеся, длинные черные (ниже плеч), глаза карие.

«Была одета в черное драповое пальто до колен, черные полусапожки, шарф и шапку-капор красные с черными полосками, черные лосины, рубаха в красно-черную клетку. С собой имела рюкзак черного цвета», — сообщили в пресс-службе.

Граждан, знающих что-либо о месте нахождения Мадины Курбановой, просят сообщить по телефону 02 (102 — с мобильного).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на воскресенье, 26 марта
Новак рассказал о выполнении соглашения по добычи нефти на 94%
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Суд в Йемене заочно приговорил президента страны к казни
На реконструкцию «Артека» выделено еще 1,5 миллиарда рублей
СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в США
Мощный тропический циклон «Дебби» приближается к Австралии
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь