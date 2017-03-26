15-летняя школьница без вести пропала в Братске

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братского» разыскивают без вести пропавшую школьницу Мадину Курбанову. Школьница ушла в ночь на 25 марта, в период с 01.00 до 06.00 часов, из дома по улице Пихтовой, 50 «А. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы Мадины Курбановой: на вид 16−17 лет, рост160 см, волосы вьющиеся, длинные черные (ниже плеч), глаза карие.

«Была одета в черное драповое пальто до колен, черные полусапожки, шарф и шапку-капор красные с черными полосками, черные лосины, рубаха в красно-черную клетку. С собой имела рюкзак черного цвета», — сообщили в пресс-службе.