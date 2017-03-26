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12:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья избил и ограбил 33-летнего мужчину

Полицейские в Хасанском районе задержали подозреваемого в грабеже, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение 33-летнего жителя поселка Занадворовка о хищении мобильного телефона.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские выяснили, что в вечернее время в квартиру заявителя пришел знакомый, который, причинив телесные повреждения, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 19-летний житель посёлка Зарубино.

В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

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