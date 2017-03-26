Житель Приморья избил и ограбил 33-летнего мужчину
Полицейские в Хасанском районе задержали подозреваемого в грабеже, об этом сообщает ИА «Дейта».
Полицейские в Хасанском районе задержали подозреваемого в грабеже, об этом сообщает ИА «Дейта».
В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение 33-летнего жителя поселка Занадворовка о хищении мобильного телефона.
На место происшествия выехала
Полицейские выяснили, что в вечернее время в квартиру заявителя пришел знакомый, который, причинив телесные повреждения, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 19-летний житель посёлка Зарубино.
В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.