Уральская пенсионерка в одиночку задержала преступника
Полицейские города Серова в Свердловской области объявили благодарность местной пенсионерке, в одиночку вступившей в схватку с преступником, забравшимся на соседнюю дачу.
Полицейские города Серова в Свердловской области объявили благодарность местной пенсионерке, в одиночку вступившей в схватку с преступником, забравшимся на соседнюю дачу.
Вооружившись палкой женщина удерживала вора до приезда полиции, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Инцидент произошел в начале лета прошлого года. Пенсионерка Ия Корнилова вместе с супругом выбралась из города на дачу, где во время осмотра своих владений услышала шум с соседнего участка. Прихватив палку, отправилась посмотреть, все ли в порядке.
— Подхожу к домику, и вижу: крепкий молодой человек штапик отрывает от окна, — вспоминает Ия Михайловна. — Я сразу поняла, что это вор, закричала и ударила его по спине, а он — на меня. Тогда я схватила палку побольше и «продолжила разговор».
Услышав крики, соседи вызвали полицию и помогли удерживать вора до ее приезда.
Побывав на юбилее у пенсионерки, полицейские передали ей благодарственное письмо за подписью начальника ГУ МВД региона