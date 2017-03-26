Уральская пенсионерка в одиночку задержала преступника

Вооружившись палкой женщина удерживала вора до приезда полиции, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

Инцидент произошел в начале лета прошлого года. Пенсионерка Ия Корнилова вместе с супругом выбралась из города на дачу, где во время осмотра своих владений услышала шум с соседнего участка. Прихватив палку, отправилась посмотреть, все ли в порядке.

— Подхожу к домику, и вижу: крепкий молодой человек штапик отрывает от окна, — вспоминает Ия Михайловна. — Я сразу поняла, что это вор, закричала и ударила его по спине, а он — на меня. Тогда я схватила палку побольше и «продолжила разговор».

Услышав крики, соседи вызвали полицию и помогли удерживать вора до ее приезда.