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13:07 (мск), источник: "Российская газета"

Уральская пенсионерка в одиночку задержала преступника

Полицейские города Серова в Свердловской области объявили благодарность местной пенсионерке, в одиночку вступившей в схватку с преступником, забравшимся на соседнюю дачу.

Вооружившись палкой женщина удерживала вора до приезда полиции, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

Инцидент произошел в начале лета прошлого года. Пенсионерка Ия Корнилова вместе с супругом выбралась из города на дачу, где во время осмотра своих владений услышала шум с соседнего участка. Прихватив палку, отправилась посмотреть, все ли в порядке.

— Подхожу к домику, и вижу: крепкий молодой человек штапик отрывает от окна, — вспоминает Ия Михайловна. — Я сразу поняла, что это вор, закричала и ударила его по спине, а он — на меня. Тогда я схватила палку побольше и «продолжила разговор».

Услышав крики, соседи вызвали полицию и помогли удерживать вора до ее приезда.

Побывав на юбилее у пенсионерки, полицейские передали ей благодарственное письмо за подписью начальника ГУ МВД региона генерал-лейтенанта Михаила Бородина и пожелали крепкого здоровья, оптимизма и бодрости, отметили в полиции.

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