На Урале полицейские спасли спящего водителя из горящего автомобиля

«Инспекторы ДПС межмуниципального отдела МВД России “Красноуфимский” Свердловской области спасли из горящей машины уснувшего водителя», — сказала Волк.

По ее словам, находящиеся на ночном дежурстве инспекторы ДПС заметили на обочине дороги автомобиль «ВАЗ-21083», из-под днища которого выбивалось пламя. Двигатель машины работал, а двери были заблокированы. Полицейские разбили стекло, оказалось, что за рулем находится человек в бессознательном состоянии. Правоохранители оказали ему первую помощь и потушили возгорание. Молодой человек, придя в себя, рассказал, что остановился поспать, и запаха гари не почувствовал.

Представитель МВД отметила, что полиция во избежание таких случаев рекомендует водителям, передвигающимся на дальние расстояния, проверить исправность своего автомобиля. В случае усталости лучше остановиться и отдохнуть на специально отведенных площадках в людных местах, на парковках придорожных кафе или гостиницах, добавила Волк.