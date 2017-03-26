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13:06 (мск), источник: РИА Новости

На Урале полицейские спасли спящего водителя из горящего автомобиля

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Свердловские полицейские спасли водителя, который решил поспать в салоне своего автомобиля и не заметил, как машина загорелась, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инспекторы ДПС межмуниципального отдела МВД России “Красноуфимский” Свердловской области спасли из горящей машины уснувшего водителя», — сказала Волк.

По ее словам, находящиеся на ночном дежурстве инспекторы ДПС заметили на обочине дороги автомобиль «ВАЗ-21083», из-под днища которого выбивалось пламя. Двигатель машины работал, а двери были заблокированы. Полицейские разбили стекло, оказалось, что за рулем находится человек в бессознательном состоянии. Правоохранители оказали ему первую помощь и потушили возгорание. Молодой человек, придя в себя, рассказал, что остановился поспать, и запаха гари не почувствовал.

Представитель МВД отметила, что полиция во избежание таких случаев рекомендует водителям, передвигающимся на дальние расстояния, проверить исправность своего автомобиля. В случае усталости лучше остановиться и отдохнуть на специально отведенных площадках в людных местах, на парковках придорожных кафе или гостиницах, добавила Волк.

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