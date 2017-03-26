В Башкирии на трассе легковушка врезалась в самосвал

Сегодня, 26 марта, на федеральной трассе М-7 произошла серьезная авария. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», легковушка лоб-в-лоб врезалась в самосвал. По одной из версий, авария произошла из-за гололеда и плохой видимости.

На место выехали сотрудники ГИБДД и спасатели. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

— Только что проехали. «Лада Приору» грузили на эвакуатор. Остальных уже не было. Движение немного затруднено. По дорожным обстоятельствам — сейчас все подтаяло, уже не скользко, — пишет в комментариях один из водителей.