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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе легковушка врезалась в самосвал

Серьезная авария произошла на дороге Кушнаренково — Дюртюли.

Сегодня, 26 марта, на федеральной трассе М-7 произошла серьезная авария. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», легковушка лоб-в-лоб врезалась в самосвал. По одной из версий, авария произошла из-за гололеда и плохой видимости.

На место выехали сотрудники ГИБДД и спасатели. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

— Только что проехали. «Лада Приору» грузили на эвакуатор. Остальных уже не было. Движение немного затруднено. По дорожным обстоятельствам — сейчас все подтаяло, уже не скользко, — пишет в комментариях один из водителей.

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