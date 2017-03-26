Неадекватный водитель врезался в 7 автомобилей за 40 минут

Сегодня утром, с 9.20 до 10 часов, 35-летний житель города Омска за рулем «Хонды Цивик» стал виновником сразу шести ДТП, причем все шесть случаев произошли на одной и той же улице в течение 40 минут. Мужчина сначала врезался в припаркованную напротив дома № 7/3 «Тойоту Витц», а потом через 150 метров снова допустил столкновение — с «Тойотой Инфинити», «Субару Форестер», «Ниссаном Иксрейлером» и двумя «Газелями».
Чудаковатый водитель хотел скрыться с места ДТП, но был задержан патрулем ДПС у дома № 25 на улице Татьяны Снежиной. Правоохранителям даже пришлось заблокировать его автомобиль.
— На виновника столкновений водителя «Хонды» составлены протоколы по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В результате дорожно-транспортного происшествия владельцы пострадавших автомобилей заявили материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе областного МВД.
По информации областного МВД, проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП. Паблик АСТ-54 сообщает, что виновник столкновений был пьян.
Напомним, вчера под Новосибирском столкнулись сразу 11 автомобилей. ДТП произошло на трассе Р-254 «Иртыш». Никто из людей не пострадал. Предположительно причиной аварии мог стать гололед. А в сентябре 2016 года пьяный водитель устроил ДТП с участием пяти автомобилей на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Виновник ДТП раскаялся в том, что сел за руль пьяным. Никто из людей не пострадал.