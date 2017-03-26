Неадекватный водитель врезался в 7 автомобилей за 40 минут

Сегодня утром, с 9.20 до 10 часов, 35-летний житель города Омска за рулем «Хонды Цивик» стал виновником сразу шести ДТП, причем все шесть случаев произошли на одной и той же улице в течение 40 минут. Мужчина сначала врезался в припаркованную напротив дома № 7/3 «Тойоту Витц», а потом через 150 метров снова допустил столкновение — с «Тойотой Инфинити», «Субару Форестер», «Ниссаном Иксрейлером» и двумя «Газелями».

Чудаковатый водитель хотел скрыться с места ДТП, но был задержан патрулем ДПС у дома № 25 на улице Татьяны Снежиной. Правоохранителям даже пришлось заблокировать его автомобиль.