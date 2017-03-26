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13:20 (мск), источник: Om1.ru

В Новосибирске пьяный омич устроил массовое ДТП

Водитель «Хонды» протаранил сразу шесть машин.

Сегодня утром, 26 марта в Новосибирске 35-летний житель Омска на «Хонде Цивик» устроил массовое ДТП. На улице Виталия Потылицына он протаранил сразу шесть машин. Сначала столкнулся с «Тойотой Витц», а после, проехав 150 метров, «собрал» «Тойоту Инфинити», «Субару Форестер», «Нисан Икстрейлер» и две «Газели».

С места массовой аварии водитель скрылся. Есть подозрения, что водитель сел за руль нетрезвым. Между тем сотрудники ДПС сумели заблокировать нарушителя уже через 500 метров.

После чего на нашего земляка составили два протокола: за отказ от медицинского освидетельствования и попытку покинуть место ДТП.

Сейчас полицейские Новосибирска ведут проверку. Владельцы поврежденных авто не остались в стороне и заявили о возмещении материального ущерба.

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