Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Авитаминоз: правда или вымысел
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Российские керлингистки проиграли канадкам в финале ЧМ
Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Ощутил бешенство украинцев»: заявление Вороненкова перед смертью
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
18:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

При пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина

(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). При пожаре в Приволжском районе Казани погибла 52-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МСЧ России по РТ.

Возгорание произошло около полуночи в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки № 19 по улице Сыртлановой.

В процессе тушения пожара, площадь которого составила 2 квадратных метра, пожарные обнаружили тело женщины.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Кубке РТ по стендовой стрельбе разыграли 8 комплектов наград
В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров»
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
СМИ: Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Тело Ким Чен Нама вывезли из больницы в неизвестном направлении
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
В акции оппозиции в Москве приняли участие до 8 тысяч человек
Вертолет Ми-2 украинских вооруженных сил разбился в Донбассе
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь