При пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина
(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). При пожаре в Приволжском районе Казани погибла 52-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). При пожаре в Приволжском районе Казани погибла 52-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в
Возгорание произошло около полуночи в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки № 19 по улице Сыртлановой.
В процессе тушения пожара, площадь которого составила 2 квадратных метра, пожарные обнаружили тело женщины.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.