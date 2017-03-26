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14:21 (мск), источник: РИА Новости

Тела более 60 погибших извлекли из-под завалов разрушенного здания в Мосуле

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тела 61 человека были извлечены из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление военных.

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По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки «Исламское государство"*, позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как «живой щит», говорится в заявлении командования.

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Представители коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации.

По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием

В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида — как мирных граждан, так и боевиков, которые прятались в их домах.

Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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