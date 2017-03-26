Тела более 60 погибших извлекли из-под завалов разрушенного здания в Мосуле
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тела 61 человека были извлечены
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тела 61 человека были извлечены
По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки «Исламское государство"*, позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как «живой щит», говорится в заявлении командования.
Представители коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации.
В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе
Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.
*террористическая группировка, запрещенная в России