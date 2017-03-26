Тела более 60 погибших извлекли из-под завалов разрушенного здания в Мосуле

По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки «Исламское государство"*, позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как «живой щит», говорится в заявлении командования.

Представители коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации.

По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием

По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием

В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида — как мирных граждан, так и боевиков, которые прятались в их домах.

Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.

*террористическая группировка, запрещенная в России