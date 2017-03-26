В Самарской области мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего имелись признаки насильственной смерти, сообщает ГУ МВД Самарской области. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления — бутылку из-под водки со следами темно-бурого вещества, опросили жильцов соседних квартир.

Согласно предварительной версии оперативников, потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, которая затем переросла в драку. Злоумышленник причинил хозяину квартиры телесные повреждения, а затем скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого — 56-летнего местного жителя, и задержали его в тот же день. По данным правоохранителей, мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.