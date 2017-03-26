В Самарской области мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего имелись признаки насильственной смерти, сообщает ГУ МВД Самарской области. По указанному адресу выехала
Согласно предварительной версии оперативников, потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, которая затем переросла в драку. Злоумышленник причинил хозяину квартиры телесные повреждения, а затем скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого — 56-летнего местного жителя, и задержали его в тот же день. По данным правоохранителей, мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.