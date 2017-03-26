Экс-преподавателя вуза осудили за получение взяток от студентов-заочников

Широкий резонанс вызвала в Новосибирске ситуация, в которой доцента кафедры высшей математики СГУПС обвинили в получении взяток от студентов-заочников в течение 2015−2016 годов.

Как ранее сообщал VN.ru, за несколько дней до экзаменов преподаватель предупреждала студентов-заочников, что сдать экзамен своими силами даже не стоит пытаться. Деньги за успешную сдачу экзаменов женщине передавали старосты групп. Все происходило поздно вечером в лекционных аудиториях. Размер взятки от одного студента составлял одну — полторы тысячи рублей.

— Общая сумма полученных осужденной взяток составила более 260 тысяч рублей. Всего следствием совместно с оперативными сотрудниками УТ МВД России по СФО собраны и направлены в суд доказательства 315 фактов преступной деятельности осужденной, связанной с получением взяток и служебным подлогом, — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Кроме штрафа в размере 300 тысяч рублей, бывшему сотруднику вуза запретили заниматься преподавательской деятельностью за два года.

Коррупционная схема в вузах в большинстве случаев отличается только местом происшествия и размером суммы. В прошлом году уголовное дело о получении взяток возбудили в отношении троих сотрудников СГУВТ. Специалисты говорят, что подобных случаев в вузах гораздо больше, но поймать за руку коррупционеров непросто.