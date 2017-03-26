Экс-преподавателя вуза осудили за получение взяток от студентов-заочников
В Новосибирске суд признал виновной в получении взяток и служебном подлоге бывшего преподавателя СГУПС. За фиктивную сдачу экзамена по высшей математике женщина брала со
В Новосибирске суд признал виновной в получении взяток и служебном подлоге бывшего преподавателя СГУПС. За фиктивную сдачу экзамена по высшей математике женщина брала со
Широкий резонанс вызвала в Новосибирске ситуация, в которой доцента кафедры высшей математики СГУПС обвинили в получении взяток от
Как ранее сообщал VN.ru, за несколько дней до экзаменов преподаватель предупреждала
— Общая сумма полученных осужденной взяток составила более 260 тысяч рублей. Всего следствием совместно с оперативными сотрудниками УТ МВД России по СФО собраны и направлены в суд доказательства 315 фактов преступной деятельности осужденной, связанной с получением взяток и служебным подлогом, — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Кроме штрафа в размере 300 тысяч рублей, бывшему сотруднику вуза запретили заниматься преподавательской деятельностью за два года.
Коррупционная схема в вузах в большинстве случаев отличается только местом происшествия и размером суммы. В прошлом году уголовное дело о получении взяток возбудили в отношении троих сотрудников СГУВТ. Специалисты говорят, что подобных случаев в вузах гораздо больше, но поймать за руку коррупционеров непросто.