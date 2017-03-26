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14:47 (мск), источник: 112.ua

В Балаклее разминировали 5 из 9 секторов, собрано более 800 снарядов, — корреспондент

Одиночные взрывы продолжаются из-за тления.

Источник: 112.ua

Сотрудники ГосЧС разминировали 5 из 9 секторов, на которые была поделена Балаклея Харьковской обл. Собрано более 800 снарядов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал с места событий корреспондент.

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«Из 9 секторов, на которые поделили Балаклею спасатели, на данный момент разминировано 5. Собрали более 800 снарядов, которые были разбросаны по городу в результате взрывов», — рассказал корреспондент.

Также он отметил, что газовые службы продолжают обход домов для того, чтобы переподключить газоснабжение.

Корреспондент отметил, что взрывы продолжаются на складах. Взрывы происходят из-за тления на территории, где был пожар.

Как сообщалось ранее, в Балаклею Харьковской обл. начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы.

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.

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Новости 112. Выпуск от 15:00, 26.03.2017
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