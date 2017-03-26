В Балаклее разминировали 5 из 9 секторов, собрано более 800 снарядов, — корреспондент

Сотрудники ГосЧС разминировали 5 из 9 секторов, на которые была поделена Балаклея Харьковской обл. Собрано более 800 снарядов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал с места событий корреспондент.

«Из 9 секторов, на которые поделили Балаклею спасатели, на данный момент разминировано 5. Собрали более 800 снарядов, которые были разбросаны по городу в результате взрывов», — рассказал корреспондент.

Также он отметил, что газовые службы продолжают обход домов для того, чтобы переподключить газоснабжение.

Корреспондент отметил, что взрывы продолжаются на складах. Взрывы происходят из-за тления на территории, где был пожар.

Как сообщалось ранее, в Балаклею Харьковской обл. начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы.