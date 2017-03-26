Спасатели на воздушной подушке эвакуировали из Рождествено девочку с аппендицитом

24 марта из Рождествено эвакуировали местную жительницу для последующей госпитализации в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области. Пострадавшей оказалась 15-летняя девочка. Врачи поставили ей диагноз — приступ острого аппендицита. Несовершеннолетнюю требовалось срочно доставить на левый берег для передачи медикам скорой помощи. В 20:50 от спасательной станции «Центральная» в село Рождествено отошло судно на воздушной подушке повышенной проходимости «Нептун» с тремя спасателями на борту. В 21:50 пострадавшую на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.