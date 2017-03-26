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14:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Балаклее задержали двух мародеров

В областной полиции сообщили, что неизвестные проникли в помещение и совершили кражу монитора, микроволновой печи, электрочайника, магнитолы и слесарных инструментов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали еще двух подозреваемых в мародерстве в Балаклее Харьковской области, сообщает главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в регионе Александра Алексеева.

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«Вчера (25 марта — Ред.) в Балаклейский отдел полиции обратился 49-летний мужчина с сообщением о том, что неизвестные путем свободного доступа проникли в помещение и совершили кражу монитора, микроволновой печи, электрочайника, магнитолы, слесарных инструментов», — сообщила она в комментарии Укринформу.

По ее словам, в совершении правонарушения разоблачены 40- и 41-летний безработные местные жители.

«У них изъяты вещественные доказательства. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения», — добавила Алексеева.

Накануне сообщалось о задержании мужчины, ограбившего школу в Балаклее.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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