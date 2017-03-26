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15:34 (мск), источник: Publika.md

Страшное ДТП возле Единец: погибли три человека, двое госпитализированы

Автокатастрофа произошла на трассе возле села Брэтушений Ной Единецкого района.

Источник: Publika.md

В результате лобового столкновения такси и легковушки погибли три человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

В полиции сообщают, что погибли водитель и пассажир такси — гражданин Украины, а также пассажир легковушки. Супруга погибшего гражданина Украины и водитель легкового авто — в реанимации.

По предварительным данным, виновен в ДТП водитель машины, которая выехал на встречную полосу. Прокуроры утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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