Страшное ДТП возле Единец: погибли три человека, двое госпитализированы

В результате лобового столкновения такси и легковушки погибли три человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

В полиции сообщают, что погибли водитель и пассажир такси — гражданин Украины, а также пассажир легковушки. Супруга погибшего гражданина Украины и водитель легкового авто — в реанимации.

По предварительным данным, виновен в ДТП водитель машины, которая выехал на встречную полосу. Прокуроры утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.