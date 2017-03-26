Яма на проспекте Победы оставила челябинского автолюбителя без колеса

Автомобиль жителя Челябинска получил повреждения, попав в яму на дороге, последствия аварии мужчина снял на видео и поделился записью в социальной сети.

По словам челябинца, неприятность произошла днём 25 марта под мостами на проспекте Победы при движении в сторону ЧТЗ. Переднее колесо машины оказалось пробито, хозяин сообщил, что починить его не удастся. Мужчина также сообщил, что вызовет сотрудников ГИБДД и будет подавать в суд на дорожников.