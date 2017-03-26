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17:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Яма на проспекте Победы оставила челябинского автолюбителя без колеса

Последствия аварии горожанин снял на видео.

Автомобиль жителя Челябинска получил повреждения, попав в яму на дороге, последствия аварии мужчина снял на видео и поделился записью в социальной сети.

По словам челябинца, неприятность произошла днём 25 марта под мостами на проспекте Победы при движении в сторону ЧТЗ. Переднее колесо машины оказалось пробито, хозяин сообщил, что починить его не удастся. Мужчина также сообщил, что вызовет сотрудников ГИБДД и будет подавать в суд на дорожников.

Напомним, в середине марта в Челябинске начался ямочный ремонт дорог с применением литого асфальтобетона: по словам представителей компании-подрядчика, за сутки обрабатываются около 200 квадратных метров полотна. В целом на ремонт городских магистралей в 2017 году планируют потратить в два раза больше денег, чем в 2016. Добавим, что ранее жителю Челябинска удалось через суд добиться от городской администрации компенсации в 55 тысяч рублей за повреждённый из-за ямы автомобиль.

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