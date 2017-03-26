В Воронежской области иномарка сбила 15-летнего мальчика на мопеде

Водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 15-летнего подростка, ехавшего на мопеде, в переулке Полевой в Анне около 14:00 воскресенья, 26 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. После ДТП ребенка доставили в больницу, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, аварию спровоцировал подросток, управлявший мопедом без водительских прав. Мальчик, выезжая с второстепенной проезжей части, не уступил ехавшей по главной дороге иномарке и «допустил столкновение с ней». Подростка увезли в больницу, информации о полученных им травмах пока нет.

Полицейские начали проверку по факту ДТП.