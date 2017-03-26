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20:17 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже полиция поймала серийных похитителей мотоциклов

Молодым людям светит пять лет тюрьмы.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже стражи порядка возобновили уголовное дело по факту краж (ч. 2 ст. 158 УК) нескольких мотоциклов.

По версии следствия, в апреле 2015 года был взломан гараж в микрорайоне Придонском. Из него украли мотоцикл «Урал». Его сначала спрятали, а через какое-то время перепродали.

«До этого 18 и 30-летний воронежцы, которых подозревают в кражах, стащили еще два мотоцикла, — рассказали в МВД. — Двухколесные транспортные средства были припаркованы около подъездов домов».

Сейчас мужчины задержаны. Они уже дали признательные показания. Выясняют, куда они сбыли мотоциклы.

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