В Воронеже полиция поймала серийных похитителей мотоциклов
Молодым людям светит пять лет тюрьмы.
Молодым людям светит пять лет тюрьмы.
В Воронеже стражи порядка возобновили уголовное дело по факту краж (ч. 2 ст. 158 УК) нескольких мотоциклов.
По версии следствия, в апреле 2015 года был взломан гараж в микрорайоне Придонском. Из него украли мотоцикл «Урал». Его сначала спрятали, а через
«До этого 18 и 30-летний воронежцы, которых подозревают в кражах, стащили еще два мотоцикла, — рассказали в МВД. — Двухколесные транспортные средства были припаркованы около подъездов домов».
Сейчас мужчины задержаны. Они уже дали признательные показания. Выясняют, куда они сбыли мотоциклы.