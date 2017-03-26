В Воронеже полиция поймала серийных похитителей мотоциклов

В Воронеже стражи порядка возобновили уголовное дело по факту краж (ч. 2 ст. 158 УК) нескольких мотоциклов.

По версии следствия, в апреле 2015 года был взломан гараж в микрорайоне Придонском. Из него украли мотоцикл «Урал». Его сначала спрятали, а через какое-то время перепродали.

«До этого 18 и 30-летний воронежцы, которых подозревают в кражах, стащили еще два мотоцикла, — рассказали в МВД. — Двухколесные транспортные средства были припаркованы около подъездов домов».

Сейчас мужчины задержаны. Они уже дали признательные показания. Выясняют, куда они сбыли мотоциклы.