Вертолет Ми-2 украинских вооруженных сил разбился в Донбассе

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска.

При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погибла женщина

Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции Киева в Донбассе.

«В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.