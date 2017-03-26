Вертолет Ми-2 украинских вооруженных сил разбился в Донбассе
На месте ЧП развернута
На месте ЧП развернута
КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска.
Об этом сообщили в
«В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», — говорится в сообщении на странице
На месте чрезвычайного происшествия развернута