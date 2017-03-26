Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Британский профессор: Березовский очень ошибался насчет Путина
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Российские керлингистки проиграли канадкам в финале ЧМ
Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Ощутил бешенство украинцев»: заявление Вороненкова перед смертью
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
18:15 (мск), источник: ТАСС

Вертолет Ми-2 украинских вооруженных сил разбился в Донбассе

На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция.

Источник: Reuters

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска.

Читайте также
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погибла женщина

Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции Киева в Донбассе.

«В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

На месте чрезвычайного происшествия развернута поисково-спасательная операция. О количестве погибших не сообщается, но указано, что идет «эвакуация тел».

Спикер ПАСЕ надеется, что делегация РФ вернется в ассамблею к началу 2018 года
В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров»
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
СМИ: Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Тело Ким Чен Нама вывезли из больницы в неизвестном направлении
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
В акции оппозиции в Москве приняли участие до 8 тысяч человек
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь