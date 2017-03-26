Под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2
КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает
КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает
«Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2», — говорится в сообщении.
По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
«Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы
По факту падения вертолета начато расследование.
Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек — двое пилотов и пять пассажиров.
Как отметили в СК, по данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина РФ, проживавшие в