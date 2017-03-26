Под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2

«Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2», — говорится в сообщении.

По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

«Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции», — отмечается в сообщении.

По факту падения вертолета начато расследование.

Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек — двое пилотов и пять пассажиров.