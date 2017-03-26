В Ивано-Франковской обл. перевернулся автобус с паломниками, пострадали 10 человек

Авария произошла в субботу, 25 марта.

Сообщается, что 58-летний водитель на подъеме к Гошевскому монастырю не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автобус начал катиться назад и въехал в столб. После столкновения автобус «Неоплан» с паломниками из Тисменицкого района перевернулся на левую сторону.

В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 13-летний мальчик и 12-летняя девочка. Пострадавшего подростка, а также четырех женщин в возрасте 90, 80, 60 и 58 лет доставили в больницу с травмами различной тяжести.

По данному факту начато уголовное производство.

В то же время местные СМИ сообщили о 17 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской обл. пассажир микроавтобуса до смерти забил водителя легковушки, который спровоцировал ДТП.