Крупнейшая в Сирии плотина частично обрушилась в результате боев под Раккой

Телеканал со ссылкой на осведомленные источники уточняет, электростанция остановила работу после того, как пункт управления вышел из строя.

ГЭС была построена в начале 1970-х годов при содействии советских специалистов. Плотина «Табка» сдерживает крупнейшее в стране водохранилище Эль-Асад.

Как рассказал собеседник телеканала, причиной мог стать авианалет или артобстрел

Как рассказал собеседник телеканала, причиной мог стать авианалет или артобстрел

Технические специалисты пока не могут попасть на объект из-за продолжающихся интенсивных боев.

СМИ сообщили о сотнях жертв удара коалиции по зданию бывшей школы в Ракке

Смешанные арабо-курдские отряды ДСС находятся на расстоянии не более четырех километров от дамбы. Их ближайшая цель — овладение городом Табка, последним крупным оплотом ИГ на пути к «сирийской столице» группировки Ракке.

ДСС не спешат штурмовать Евфратскую ГЭС, опасаясь, что террористы могут ее подорвать, сообщает «Аль-Маядин».

На прошедшей неделе пресс-секретарь ДСС Таляль Село заявил в интервью газете «Аль-Ватан», что на полную изоляцию Ракки уйдет не более 15 дней. После этого отряды «Демократических сил Сирии» при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США начнут решающий штурм города.

Боевики удерживают Ракку с 2013 года. Правительственные войска несколько раз пытались отбить город, но безуспешно. По оценкам экспертов, сейчас там могут базироваться от трех до четырех тысяч боевиков.

* Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России