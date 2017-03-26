Сообщение о взрывном устройстве в бизнес-центре на юге Москвы оказалось ложным
Полицейские разыскивают того, кто сообщил об угрозе взрыва.
Полицейские разыскивают того, кто сообщил об угрозе взрыва.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в
Как сообщили ТАСС в
«Все помещения здания были проверены, угроза взрыва не подтвердилась», — сказали в главке.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в здании по адресу улица Ленинская слобода, дом 19. Из