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20:44 (мск), источник: ТАСС

Сообщение о взрывном устройстве в бизнес-центре на юге Москвы оказалось ложным

Полицейские разыскивают того, кто сообщил об угрозе взрыва.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в бизнес-центре «Омега Плаза» на юге Москвы.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, после проведенной проверки взрывных устройств в здании не обнаружено.

«Все помещения здания были проверены, угроза взрыва не подтвердилась», — сказали в главке.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в здании по адресу улица Ленинская слобода, дом 19. Из бизнес-центра были эвакуированы около 300 человек.

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