Сообщение о взрывном устройстве в бизнес-центре на юге Москвы оказалось ложным

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в бизнес-центре «Омега Плаза» на юге Москвы.

Почти 500 человек вывели из бизнес-центра в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, после проведенной проверки взрывных устройств в здании не обнаружено.

«Все помещения здания были проверены, угроза взрыва не подтвердилась», — сказали в главке.