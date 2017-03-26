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21:53 (мск), источник: РИА Новости

При столкновении поездов в Башкирии пострадали работники комбината

УФА, 26 мар — РИА Новости. При столкновении двух грузовых поездов в Башкирии пострадали работники Учалинского горно-обогатительного комбината, число пострадавших уточняется, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Башкирского СК РФ Светлана Абрамова.

Источник: РИА Новости

По официальным данным МЧС по Башкирии, инцидент произошел в 15.05 мск в городе Учалы в республике Башкортостан. Источник в экстренных службах республики сообщил, что погибли три человека, один пострадал.

«Следователи осматривают место происшествия, они уточняют количество пострадавших из числа работников комбината. Известно, что местные жители не пострадали», — сообщила Абрамова.

По ее данным, инцидент произошел на однопутной ветке Учалинского горно-обогатительного комбината, который находится на окраине города Учалы. «Грузовые составы следовали навстречу друг другу. Один из них был пустой, другой состав был нагружен рудой и горюче-смазочными материалами», — сообщила собеседница.

По данным другого источника в органах следствия, территория, где произошло ЧП, залита горюче-смазочным материалом, который вытек из цистерн локомотива.

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