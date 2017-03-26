При столкновении поездов в Башкирии пострадали работники комбината

По официальным данным МЧС по Башкирии, инцидент произошел в 15.05 мск в городе Учалы в республике Башкортостан. Источник в экстренных службах республики сообщил, что погибли три человека, один пострадал.

«Следователи осматривают место происшествия, они уточняют количество пострадавших из числа работников комбината. Известно, что местные жители не пострадали», — сообщила Абрамова.

По ее данным, инцидент произошел на однопутной ветке Учалинского горно-обогатительного комбината, который находится на окраине города Учалы. «Грузовые составы следовали навстречу друг другу. Один из них был пустой, другой состав был нагружен рудой и горюче-смазочными материалами», — сообщила собеседница.