При столкновении поездов в Башкирии пострадали работники комбината
УФА, 26 мар — РИА Новости. При столкновении двух грузовых поездов в Башкирии пострадали работники Учалинского
УФА, 26 мар — РИА Новости. При столкновении двух грузовых поездов в Башкирии пострадали работники Учалинского
По официальным данным МЧС по Башкирии, инцидент произошел в 15.05 мск в городе Учалы в республике Башкортостан. Источник в экстренных службах республики сообщил, что погибли три человека, один пострадал.
«Следователи осматривают место происшествия, они уточняют количество пострадавших из числа работников комбината. Известно, что местные жители не пострадали», — сообщила Абрамова.
По ее данным, инцидент произошел на однопутной ветке Учалинского
По данным другого источника в органах следствия, территория, где произошло ЧП, залита