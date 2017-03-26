В торговом центре «Омский» посетителей эвакуировали из-за подозрительного портфеля

24 марта днем в полицию Омска поступило сообщение об оставленной вещи в торговом центре «Омский». Всех посетителей срочно эвакуировали в коридор у входа.

Как оказалось чуть позже, причиной тревоги стал забытый портфель. Мужчина зашел попить кофе в ресторане «Сытная площадь» и забыл свою вещь, передает «НГС Омск».

Как пояснили в региональном УМВД, патрульные полицейские вызвали участкового, владельца портфеля допросили.