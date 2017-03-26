В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек

УФА, 26 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Один человек погиб при столкновении поезда с автомобилем на регулируемом переезде в Башкирии, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель стерлитамакского транспортного прокурора Илья Шарафутдинов. В воскресенье это уже второй смертельный инцидент на железной дороге в Башкирии.

«На перегоне в Стерлитамакском районе произошло столкновение поезда на регулируемом неохраняемом переезде со светозвуковой сигнализацией с автотранспортным средством Lada Granta. В результате столкновения водитель автомобиля погиб на месте», — сказал он.

Других пострадавших в результате инцидента нет. Движение на ветке не останавливалось, серьезных повреждений локомотив не получил, уточнил Шарафутдинов. По данному факту Стерлитамакская транспортная прокуратура проводит проверку.