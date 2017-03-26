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21:56 (мск), источник: ТАСС

В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек

Это уже второй смертельный инцидент на железной дороге в Башкирии за сутки.

УФА, 26 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Один человек погиб при столкновении поезда с автомобилем на регулируемом переезде в Башкирии, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель стерлитамакского транспортного прокурора Илья Шарафутдинов. В воскресенье это уже второй смертельный инцидент на железной дороге в Башкирии.

«На перегоне в Стерлитамакском районе произошло столкновение поезда на регулируемом неохраняемом переезде со светозвуковой сигнализацией с автотранспортным средством Lada Granta. В результате столкновения водитель автомобиля погиб на месте», — сказал он.

Других пострадавших в результате инцидента нет. Движение на ветке не останавливалось, серьезных повреждений локомотив не получил, уточнил Шарафутдинов. По данному факту Стерлитамакская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее в 15:05 мск три человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух железнодорожных составов на территории Учалинского горно-обогатительного комбината. Следственное управление СК РФ по Башкирии начало по данному факту доследственную проверку. Угрозы населенному пункту и экологии нет. По данным ГУ МЧС по республике, поезда на линии идут без задержек.

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