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06:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии следком проверит обстоятельства столкновения двух поездов

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту железнодорожного ЧП, случившегося 26 марта на территории Учалинского горно-обогатительного комбината.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ЧП произошло днем 26 марта. По уточненным данным, на однопутной ветке комбината столкнулись два грузовых состава. Одни из них вез руду и топливо, второй был порожним.

Пока известно о трех погибших и одном пострадавшем. Но не исключено, что данные будут дополняться. С наступлением сумерек проведение спасательных работ было затруднено, работу также усложнял тот факт, что из-за разлившегося топлива на месте происшествия стало сложно дышать. Спасатели работали там в респираторах.

Сегодня же будет дана оценка ущербу, нанесенному экологии после ЧП.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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