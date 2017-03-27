В Башкирии следком проверит обстоятельства столкновения двух поездов
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту железнодорожного ЧП, случившегося 26 марта на территории Учалинского
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту железнодорожного ЧП, случившегося 26 марта на территории Учалинского
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, ЧП произошло днем 26 марта. По уточненным данным, на однопутной ветке комбината столкнулись два грузовых состава. Одни из них вез руду и топливо, второй был порожним.
Пока известно о трех погибших и одном пострадавшем. Но не исключено, что данные будут дополняться. С наступлением сумерек проведение спасательных работ было затруднено, работу также усложнял тот факт, что
Сегодня же будет дана оценка ущербу, нанесенному экологии после ЧП.
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