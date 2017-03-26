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22:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Уроженец Актобе погиб во время теракта в Чечне

Уроженец Актобе, сержант Анатолий Ермолаев стал жертвой приверженцев террористической группировки «Исламское государство», передает портал «Мой ГОРОД» со ссылкой на российские СМИ.

Источник: Newtimes.kz

Теракт в Чеченской республике произошел в ночь на 24 марта. Шесть вооруженных бандитов атаковали военный городок в станице Наурская. Радикалы планировали захватить оружие в части и организовать теракты в Чечне. Во время перестрелки все боевики были уничтожены.

Под пули попали и шесть военнослужащих Росгвардии. Среди них был и уроженец Актюбинской области 36-летний старший сержант Анатолий Ермолаев. В части его назначили начальником радиоузла.

Еще один погибший — 27-летний Дмитрий Гурат, тоже уроженец Казахстана, Карагандинской области. Он работал водителем. Остальные убитые: 32-летний начальник взвода, младший сержант Ильдус Кучукбаев (г. Пермь), старший сержант Амин Алиев (уроженец Кабардино-Балкарии), 27-летний рядовой Арсен Рамазанов (Дагестан) и 25-летний ефрейтор Заурбек Акбиев (Кизляр).

Руководство Росгвардии намерено посмертно наградить всех павших во время боя бойцов.

Что касается террористов, то их личности установлены тоже. Все они были уроженцами Российской Федерации. В том числе Чечни. Их возраст от 22 до 27 лет. Радикалы были приверженцами идеологии «Исламского государства», которое уже взяло на себя ответственность за теракт в станице Наурской.

Кроме того, сообщается, что в этом бою были ранены трое военнослужащих, среди которых был казахстанец — 40-летний майор Евгений Савинов. С ранением головы в тяжелом состоянии он находится в реанимации. Раненые находятся в военном госпитале в Грозном.

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